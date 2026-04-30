В Азербайджане будет отмечено 120-летие Лятифа Керимова — Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Будет отмечено 120-летие великого мастера азербайджанского изобразительного искусства, выдающегося ковроведа, педагога и ученого-искусствоведа, лауреата Государственной премии СССР, Народного художника Лятифа Гусейн оглу Керимова.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"В ноябре 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения великого мастера азербайджанского изобразительного искусства, выдающегося ковроведа, педагога и ученого-искусствоведа, лауреата Государственной премии СССР, Народного художника Лятифа Гусейн оглу Керимова.

Лятифу Керимову принадлежат достойные высокой оценки заслуги в достижении азербайджанской культурой ковроделия, занимающей почетное место в сокровищнице мирового культурного наследия, нынешнего уровня развития. Многочисленные сюжетные, портретные и монументальные ковры, сотканные по его эскизам, являются уникальными произведениями искусства, вобравшими в себе яркие традиции национального ковроделия. Созданные благодаря врожденному таланту работы, отличающиеся глубоким колоритом, выразительностью узоров и завершенностью стиля, снискали художнику особую славу как одному из известных мастеров ковроделия своего времени. Лятиф Керимов определил орнаментальные, композиционные особенности азербайджанских ковров и разработал их совершенную системную классификацию. Фундаментальные исследования в этом направлении ученого, который был признан в международном масштабе как искусный знаток коврового искусства, и сегодня являются одними из наиболее авторитетных и часто цитируемых источников.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 120-летия выдающегося художника-ковродела Лятифа Керимова, внесшего ценный вклад в развитие, исследование и популяризацию азербайджанского народного прикладного искусства, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики и Национальной Академии наук Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 120-летию Народного художника Лятифа Керимова.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.