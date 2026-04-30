В Азербайджане определены лучшие молодые архитекторы - церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Zaman Art Gallery состоялись выставка проектов и церемония награждения победителей в рамках десятого Республиканского конкурса работ молодых архитекторов и студентов, организованного при поддержке Союза архитекторов Азербайджана и по инициативе Клуба молодых архитекторов и студентов, сообщает Trend Life.

Выступившие на мероприятии заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, декан архитектурного факультета Азербайджанского архитектурно-строительного университета Захида Мамедова, президент Клуба молодых архитекторов и студентов Элин Бейляров отметили важность реализации конкурса для выявления новых талантов, стимулирования нестандартного мышления, развития современной архитектурной мысли, а также представления перспективных направлений широкой общественности и потенциальным заказчикам.

В конкурсе приняли участие молодые архитекторы и студенты до 29 лет, представившие индивидуальные проекты, курсовые и дипломные работы. Было подано 32 заявки, из которых 24 проекта были допущены к участию, охватив широкий спектр архитектурных идей и концепций.

Победители были награждены денежными премиями и почетными дипломами: I место - 1000 AZN, II место - 750 AZN, III место - 500 AZN.

