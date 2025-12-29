Назван объем депозитов, привлеченных из Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - В ноябре текущего года объем депозитов, привлеченных из Карабахского экономического района, составил 105,910 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на информацию ЦБА.

Отмечено, что этот показатель на 389 тысяч манатов или 0,4% меньше, чем месяц назад, и на 16,3 миллиона манатов или 18,2% больше, чем показатель ноября 2024 года.

Средняя процентная ставка по привлеченным депозитам из рассматриваемого региона за отчетный период составила 5,33%.

В то же время в ноябре 2025 года объем привлеченных депозитов из Восточно-Зангезурского экономического района составил 808 тысяч манатов, что на 173 тысячи манатов или 17,6% меньше, чем показатель месяцем ранее, и на 416 тысяч манатов или 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя процентная ставка по депозитам, привлеченным из Восточно-Зангезурского экономического района за отчетный период, составила 4,55%.

Следует отметить, что по состоянию на 1 декабря текущего года объем привлеченных депозитов по всем регионам Азербайджана составил 16,182 миллиарда манатов, что на 1,9 миллиарда манатов или 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.