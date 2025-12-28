В Азербайджане вырос объем транзакций, проведенных в AZIPS

БАКУ /Trend/ - В ноябре текущего года объём транзакций, проведённых в Национальной системе расчётов в режиме реального времени (AZIPS), превысил 68,264 миллиарда манатов, а количество – 192,8 тысячи единиц.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателями того же месяца 2024 года объём транзакций, проведённых в этой системе, увеличился на 2,155 миллиарда манатов или на 3,4%, а количество - на 12,1 тысячи единиц или на 6,7%.

В ноябре 2024 года объём транзакций, проведённых через AZIPS, превысил 64,109 миллиарда манатов, а количество - превысило 180,7 тысячи единиц.