ВТБ (Азербайджан) провел акцию по очистке пляжа в поселке Бильгя (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ВТБ (Азербайджан) организовал акцию по уборке прибрежной территории Каспийского моря в поселке Бильгя.

Для проведения уборки участников обеспечили всем необходимым: специальной одеждой, инвентарем для сбора мусора, транспортом и прохладительными напитками для комфортной работы.

Данная инициатива стала уже традиционной для ВТБ (Азербайджан), который на протяжении нескольких лет поддерживает и активно участвует в мероприятиях по охране окружающей среды.

"Мы считаем, что ответственность за чистоту природных территорий лежит на каждом из нас. Акции по очистке побережья – важный шаг не только для улучшения экосистемы Каспийского моря, но и для формирования культуры заботы о природе у населения. Мы надеемся, что со временем пляжи и прибрежные территории Каспийского моря будут полностью освобождены от мусора, а подобные экологические кампании станут регулярной практикой для всех жителей региона", - отметил Председатель Правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.