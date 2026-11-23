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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики „О банках“ и „О рынке ценных бумаг“».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно закону, предметом секьюритизации выступают денежные требования, возникающие по договорам кредита, финаренды и факторинга, а также по корпоративным облигациям, не прошедшим листинг на фондовой бирже. Центробанк вправе определять и иные денежные требования, которые могут являться предметом секьюритизации.

В случаях, определенных нормативными правовыми актами, предметом секьюритизации не могут являться льготные кредиты, выданные субъектам предпринимательства, инвестиционные ценные бумаги (за исключением корпоративных облигаций, не прошедших листинг на фондовой бирже), займы, предоставленные лицам, находящимся в процессе банкротства, дебиторская задолженность, по которой не предусмотрены периодические платежи, а также активы, обремененные обязательствами перед третьими лицами.

В законе облигация секьюритизации определяется как облигация, выпускаемая компанией секьюритизации, выплаты по которой осуществляются в соответствии с планом секьюритизации за счет денежных средств, поступающих от активов.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о применении закона «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики „О банках“ и „О рынке ценных бумаг“».

Согласно распоряжению, Центральному банку Азербайджанской Республики поручено в шестимесячный срок утвердить следующие акты нормативного характера и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики:

в соответствии со статьей 74-5.7 закона Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» — иные требования к предмету секьюритизации;

в соответствии со статьей 74-7.7 того же закона — дополнительные требования к деятельности сервисного агента;

в соответствии со статьей 74-8.1 того же закона — перечень сведений, подлежащих внесению в реестр активов, являющихся предметом секьюритизации;

в соответствии со статьей 74-9.1 того же закона — требования к процессу продажи активов, являющихся предметом секьюритизации, компании секьюритизации;

в соответствии со статьей 74-10.1 того же закона — требования к плану секьюритизации и перечень документов и сведений для его утверждения;

в соответствии со статьей 74-12.5 того же закона — дополнительные требования к управлению рисками;

в соответствии со статьей 74-13.1 того же закона — порядок и форму представления информации компанией секьюритизации Центральному банку Азербайджанской Республики и владельцам облигаций секьюритизации.

Одновременно необходимо принять необходимые меры для решения иных вопросов, вытекающих из закона Азербайджанской Республики № 509-VIIQD от 3 ноября 2026 года «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики „О банках“ и „О рынке ценных бумаг“».

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики № 509-VIIQD от 3 ноября 2026 года «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики „О банках“ и „О рынке ценных бумаг“».