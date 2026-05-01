Азербайджан разрывает отношения с Европарламентом (Обновлено)

Добавлены новые подробности (первая версия опубликована в 12:09)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис принял решение в связи с деятельностью Европейского парламента, направленной против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем пленарном заседании парламента для принятия решения была создана комиссия.

В состав комиссии вошла группа депутатов Милли Меджлиса.

Текст решения зачитал заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Согласно решению, все направления сотрудничества Милли Меджлиса с Европейским парламентом приостановливаются.

Прекращено участие Милли Меджлиса в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.

В соответствии с Уставом Парламентской ассамблеи "Евронест" начата процедура прекращения членства Милли Меджлиса в этой организации. На период процедуры делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи "Евронест".

После обсуждений проект решения был поставлен на голосование и принят единогласно.

Полный текст Решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с деятельностью Европейского парламента, направленной против Азербайджана:

Милли Меджлис Азербайджанской Республики в своих отношениях с парламентами зарубежных стран и международными парламентскими организациями руководствуется принципами совместной деятельности во имя мира, безопасности и устойчивого развития, а также поощряет открытый, искренний и конструктивный диалог, основанный на парламентских и общих интересах.

К сожалению, деструктивная позиция Европейского парламента, отрицающая указанные принципы, стала главным препятствием на пути развития двустороннего и многостороннего сотрудничества с этой структурой.

В основе деятельности Европейского парламента лежит категорическое отрицание норм и принципов международного права и понятия справедливости. Данный орган последовательно игнорировал 30-летнюю оккупацию наших земель Арменией, разрушение сотен городов и сел, исторических, религиозных и культурных памятников, этнические чистки, а также права более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Платформы, предназначенные для сотрудничества с Европейским парламентом - Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и Парламентская ассамблея "Евронест" - превратились в инструменты давления, шантажа и грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Несмотря на то, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики в 2015 году приостановил все связи с Европейским парламентом из-за подобного отношения, позднее сотрудничество было возобновлено на основании многочисленных обращений и обещаний противоположной стороны.

Несмотря на это, Европейский парламент не сдержал своих обещаний и последовательно продолжил свою антиазербайджанскую политику, деятельность, основанную на клевете и очернении.

После того как под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был положен конец оккупации наших земель, восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны, деятельность Европейского парламента приняла еще более масштабный характер. Успешная реализация повестки мира, определенной самим Президентом Ильхамом Алиевым, которая благодаря его политической воле и решимости привела к историческим Вашингтонским соглашениям, а также международная поддержка инициатив Президента Ильхама Алиева, служащих миру, сотрудничеству и прогрессу, еще больше усилили антиазербайджанскую риторику этой структуры. Достаточно сказать, что после 44-дневной Отечественной войны Европейский парламент принял более 10 резолюций против Азербайджана, отражающих сфабрикованную информацию, ложные утверждения и абсурдные обвинения. Также нельзя забывать об использовании Европейского парламента в качестве одного из основных инструментов атак против Азербайджана накануне и в период проведения COP29.

На сегодняшний день Европейский парламент, где потерпели крах демократические ценности, глубоко укоренились коррупция и взяточничество, и который служит лоббистским группам и различным кругам интересов, превратился в структуру, последовательно выражающую азербайджанофобские и исламофобские идеи. Одним из моментов, вызывающих главную обеспокоенность, является то, что эта организация не только препятствует развитию связей между Азербайджаном и Европейским союзом. Она также выступает против шагов, предпринимаемых в направлении установления долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе, и, подстрекая реваншистские силы, пытается вновь превратить наш регион в очаг конфликта. Все это сводит на нет саму суть сотрудничества с Европейским парламентом.

Учитывая вышеизложенное, Милли Меджлис Азербайджанской Республики, руководствуясь частью III статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:

Приостановить отношения сотрудничества Милли Меджлиса Азербайджанской Республики с Европейским парламентом по всем направлениям;

Прекратить участие Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз – Азербайджан;

В соответствии с Уставом Парламентской ассамблеи Евронест, начать выполнение процедурных правил по прекращению членства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в этой организации, и в течение процедурного периода делегации Милли Меджлиса не принимать участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи Евронест.

Милли Меджлис примет решение в связи с антиазербайджанской деятельностью Европарламента.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем пленарном заседании парламента создана комиссия для принятия данного решения.