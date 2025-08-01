БАКУ /Trend/ - На Западе Турции произошло четыре землетрясения подряд.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентром подземных толчков стал район Симав провинции Кютахья.
По информации ведомства, землетрясения средней магнитуды произошли с интервалом в несколько минут и вызвали кратковременную панику среди жителей Симава.
Время и магнитуда землетрясений были следующими:
07:15 - 3,4 балла
07:16 - 3,8 балла
07:17 - 3,8 балла
07:20 - 3 балла.
Отмечается, что жертв и разрушений в результате землетрясений зафиксировано не было.
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