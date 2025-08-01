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На западе Турции произошло четыре землетрясения подряд

Турция Материалы 1 августа 2025 09:40 (UTC +04:00)
На западе Турции произошло четыре землетрясения подряд
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На Западе Турции произошло четыре землетрясения подряд.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентром подземных толчков стал район Симав провинции Кютахья.

По информации ведомства, землетрясения средней магнитуды произошли с интервалом в несколько минут и вызвали кратковременную панику среди жителей Симава.

Время и магнитуда землетрясений были следующими:

07:15 - 3,4 балла

07:16 - 3,8 балла

07:17 - 3,8 балла

07:20 - 3 балла.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате землетрясений зафиксировано не было.

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