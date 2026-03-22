​​Более 20 стран готовы обеспечить безопасность в Ормузском проливе

БАКУ/ Trend/ - МИД ОАЭ опубликовал совместное заявление 22 стран, выразивших готовность внести свой вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе, передает Trend.

«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», - отмечается в заявлении.

Заявление было подписано Австралией, Бахрейном, Британией, Данией, Италией, Канадой, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Новой Зеландией, ОАЭ, Румынией, Словенией, Финляндией, Францией, ФРГ, Чехией, Швецией, Эстонией, Южной Кореей и Японией.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.