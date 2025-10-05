Во Франции объявили новый состав правительства

ПАРИЖ / Trend / — 5 октября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил состав нового правительства, включающего 18 министров.

26 дней спустя после своего назначения президентом Эмманюэлем Макроном, бывший министр обороны сохранил структуру, схожую с кабинетом своего предшественника, Франсуа Байру, повторно назначив 13 действующих министров. Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены назначения на более младшие посты для завершения формирования правительства.

Состав нового правительства по ключевым должностям:

• Элизабет Борн — министр национального образования, высшего образования и науки

• Мануэль Вальс — министр заморских территорий

• Джеральд Дарманен — министр юстиции

• Бруно Ретайо — министр внутренних дел

• Катрин Вотрен — министр труда, здравоохранения, солидарности и семейных вопросов

• Брюно Ле Мэр — министр вооружённых сил

• Ролан Лескюр — министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета

• Рашида Дати — министр культуры

• Эрик Воэрт — министр территориальной организации и децентрализации

• Жан-Ноэль Барро — министр по вопросам Европы и иностранных дел

• Аньес Панье-Рюнаше — министр экологии, биоразнообразия, лесов, морей и рыболовства

• Анни Женевар — министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета

• Амели де Моншален — министр государственных счетов

• Наима Мушу — министр трансформации и государственной службы, искусственного интеллекта и цифровых технологий

• Филипп Табаро — министр транспорта

• Марина Феррари — министр спорта, молодежи и общественной жизни

• Орора Берже — министр равенства между мужчинами и женщинами и борьбы с дискриминацией, правительственный спикер

• Матьё Лефевр — министр по взаимодействию с парламентом