Во Франции объявили новый состав правительства

ПАРИЖ / Trend / — 5 октября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил состав нового правительства, включающего 18 министров.
26 дней спустя после своего назначения президентом Эмманюэлем Макроном, бывший министр обороны сохранил структуру, схожую с кабинетом своего предшественника, Франсуа Байру, повторно назначив 13 действующих министров. Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены назначения на более младшие посты для завершения формирования правительства.
Состав нового правительства по ключевым должностям:
• Элизабет Борн — министр национального образования, высшего образования и науки
• Мануэль Вальс — министр заморских территорий
• Джеральд Дарманен — министр юстиции
• Бруно Ретайо — министр внутренних дел
• Катрин Вотрен — министр труда, здравоохранения, солидарности и семейных вопросов
• Брюно Ле Мэр — министр вооружённых сил
• Ролан Лескюр — министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета
• Рашида Дати — министр культуры
• Эрик Воэрт — министр территориальной организации и децентрализации
• Жан-Ноэль Барро — министр по вопросам Европы и иностранных дел
• Аньес Панье-Рюнаше — министр экологии, биоразнообразия, лесов, морей и рыболовства
• Анни Женевар — министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета
• Амели де Моншален — министр государственных счетов
• Наима Мушу — министр трансформации и государственной службы, искусственного интеллекта и цифровых технологий
• Филипп Табаро — министр транспорта
• Марина Феррари — министр спорта, молодежи и общественной жизни
• Орора Берже — министр равенства между мужчинами и женщинами и борьбы с дискриминацией, правительственный спикер
• Матьё Лефевр — министр по взаимодействию с парламентом