Обнародованы данные о кредитовании стартапов иранскими банками

БАКУ / Trend / — За первые шесть месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объём кредитов, предоставленных стартапам иранскими банками, вырос на 81,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана, за указанный период стартапы получили кредиты на общую сумму 2,9 квадриллиона риалов (около 5,03 млрд долларов США). Для сравнения, за тот же период прошлого года 1 998 стартапов получили финансирование на сумму около 1,6 квадриллиона риалов (около 2,77 млрд долларов).

Из общего объёма кредитов государственные банки выдали 359 трлн риалов (около 621 млн долларов США), что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Негосударственные банки предоставили кредиты на сумму 2,55 квадриллиона риалов (около 4,4 млрд долларов), увеличив объём финансирования на 90,4%.

Кроме того, по данным Центрального банка, за последний иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) 2 922 стартапа получили кредиты на общую сумму 3,94 квадриллиона риалов (примерно 6,97 млрд долларов США), что на 46,2% больше показателя предыдущего года.