III Игры стран СНГ: Азербайджанские боксеры завершили турнир с 24 медалями

БАКУ /Trend/ - В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе завершились финальные поединки по боксу среди юношей, проходившие в рамках III Игр стран СНГ.

Как сообщает Trend, боксеры сборной Азербайджана успешно выступили, завоевав золотые медали. Гардаш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг), Али Абаслы (52 кг), Шахин Асланов (60 кг) и Сяфдар Мамедзаде (+80 кг) одержали победу в финальных боях и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Другие золотые медали турнира завоевали представитель Таджикистана Бахруз Умаров (50 кг), узбекские боксеры Бехрузжон Рахаталиев (54 кг), Бобомурад Боймирзаев (57 кг), Дилшод Ахмаджанов (63 кг), Ойбекжон Абдурахимов (70 кг) и Куршидбек Джураев (75 кг).

Представители России Максим Соболев (66 кг) и Астемир Караев (80 кг) также завершили финальные поединки победой и стали обладателями золотых медалей.

Кроме того, азербайджанские боксеры Али Рушанов (46 кг), Айхан Гасанов (50 кг), Раул Гейдарли (57 кг), Эфлатун Исмиев (57 кг), Тогрул Гулиев (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Адиль Залов (70 кг), Шикяр Алиев (75 кг) и Исмаил Велиев (80 кг) были удостоены бронзовых медалей.

Напомним, что накануне азербайджанские спортсменки завершили турнир, завоевав 1 золотую, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Таким образом, азербайджанские боксеры завоевали на турнире в общей сложности 24 медали.