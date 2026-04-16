ЗАНГИЛАН /Trend/ - В ближайшее время в Баку состоится заседание Азербайджано-российского делового совета.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии.

По его словам, азербайджанские компании регулярно участвуют в крупных отраслевых выставках, проводимых в России, что подтверждает высокий экспортный потенциал отечественной продукции и способствует дальнейшему укреплению ее позиций на российском рынке.

«Азербайджано-российский и Российско-азербайджанский деловые советы вносят значительный вклад в развитие прямых связей между предпринимателями и содействие реализации совместных инвестиционных проектов», - сказал Ш. Мустафаев.