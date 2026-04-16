Казахстан ежегодно обеспечивает транзит около 35 млрд м³ туркменского газа в Китай - Алибек Жамауов

АШХАБАД /Trend/ - Ежегодный объем транзита туркменского природного газа в Китай через территорию Казахстана составляет около 35 миллиардов кубометров.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам председатель правления АО НК QazaqGaz Алибек Жамауов, в рамках международной научно-практической конференции на тему "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

Глава нацкомпании отметил стратегическую роль газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай (ТУК). По его словам, помимо туркменского сырья, Узбекистан и Казахстан ежегодно поставляют по этому маршруту еще по 5 миллиардов кубометров газа каждый.

"На сегодняшний день мы экспортируем порядка 5 миллиардов кубометров газа. Конечно, нам хотелось бы увеличить объемы экспорта, но конкретные цифры возможного роста пока не определены, так как ситуация на рынке меняется ежедневно", - подчеркнул Алибек Жамауов.

Касаясь вопроса взаимодействия с Азербайджаном, председатель правления QazaqGaz отметил успешный опыт в нефтяном секторе.

"Мы экспортируем через Каспийское море в Азербайджан порядка 1,5 миллиона тонн нефти, которая далее поступает в трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан. Мы были бы рады сотрудничать с Азербайджаном и в газовой сфере", - пояснил он.