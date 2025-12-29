Состоялась презентация фильма о Ведибасарском махале Западного Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась презентация документального фильма "Vedibasar mahalı", посвящённого судьбам соотечественников, изгнанных из Западного Азербайджана, а также уничтоженному национально-культурному наследию, сообщает Trend Life.

На открытии вечера память соотечественников, погибших в тот период, почтили минутой молчания. Заместитель председателя Совета аксакалов Общины Западного Азербайджана, профессор Вагиф Шадлинский в своем выступлении подчеркнул важность сохранения памяти о событиях, произошедших в Ведибасарском махале, и отметил, что фильм вносит значительный вклад в сохранение исторической памяти.

Председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли отметил, что фильм основан на исторических документах, архивных материалах. По его словам, политика депортаций, осуществлённая Арменией против азербайджанцев, является историческим фактом, а подобные экранные работы служат донесению этих истин до широкой аудитории.

Собравшимся была представлена творческая группа фильма - сценарист Турал Алиев, продюсер Рамиль Баба, режиссёр Ариф Нифтиев, оператор Солтан Абдуллаев, монтажёр Ульви Бабаев и редактор Рашад Давуд.

Сценарист фильма Турал Алиев выразил благодарность Аудиовизуальному совету, телеканалу CBС и Общине Западного Азербайджана за поддержку в реализации проекта.

После просмотра фильма участники мероприятия поделились своими впечатлениями, высоко оценив документальную ценность картины.

Было подчеркнуто, что фильм "Vedibasar mahalı" - это важный призыв к сохранению исторической памяти и передаче реалий будущим поколениям.

