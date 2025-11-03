Бразильские ритмы и азербайджанская душа - музыкальное путешествие (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из самых креативных азербайджанских хитмейкеров Мурад Ариф представил обновлённую версию своей знаменитой песни "Ona nə var ki", написанной им много лет назад специально для народной артистки Ройи Айхан, сообщает Trend Life.

На этот раз популярный автор и исполнитель решил удивить слушателей необычным подходом - он превратил энергичный поп-хит в утончённую акустическую босса-нову (жанр бразильской популярной музыки, представляющий собой синтез местного фольклора и джаза), придав произведению тёплое и камерное настроение. Особую атмосферу песне придал дуэт Murad Arif и Röya - гармоничное слияние голосов и эмоций.

"Каждая песня живёт своей жизнью. Иногда спустя годы хочется вернуться к ней с новым взглядом, с новым дыханием. Я рад, что мы сделали это вместе с Ройей - человеком, который впервые подарил этой песне жизнь на сцене", - поделился автор слов и музыки Мурад Ариф.

Премьера новой версии состоялась на последнем сольном концерте артиста во Дворец Гейдара Алиева, где публика встретила её овациями. Музыка, в которой переплелись ностальгия и свежесть, страсть и нежность - "Ona nə var ki" возвращается, чтобы вновь покорить сердца слушателей.

