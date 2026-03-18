Фидан Гаджиева в образе дочери фараона Египта - Амнерис: любовь, ревность, отчаяние (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева с большим успехом прошла яркая премьера одной из жемчужин мировой классики - оперы "Аида" великого итальянского композитора Джузеппе Верди, представленная с новыми декорациями и костюмами.

Особым событием вечера стало исполнение партии Радамеса всемирно известным тенором, народным артистом Азербайджана Юсифом Эйвазовым.

Одну из ключевых партий - Амнерис - исполнила народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева. Амнерис - дочь фараона Египта, сильная и властная женщина, влюбленная в Радамеса. Ее образ раскрывает сложный драматический конфликт оперы - любовный треугольник между ней, Аидой и Радамесом. Если Аида - это образ любви и жертвенности, то Амнерис воплощает силу, власть, ревность и внутреннюю драму.

В беседе с корреспондентом Trend Life Фидан Гаджиева отметила, что партия Амнерис является для неё самой любимой, но вместе с тем и одной из самых сложных. Для оперного исполнителя крайне важно не только владеть голосом, но и быть настоящим артистом. Только через внутреннее проживание образа, по ее мнению, возможно передать всю глубину чувств зрителю.

"Эта партия считается одной из самых трудных для меццо-сопрано, поскольку требует не только мощного голоса, но и глубокого эмоционального погружения и актерского мастерства. Музыка Джузеппе Верди наполнена драматизмом, величием и красотой, а образ Амнерис раскрывается особенно ярко в четвертом акте, в сцене суда, где необходимо продемонстрировать всю силу характера и вокальные возможности. Это кульминационный момент всей оперы! Героиня переживает сложную гамму чувств - любовь, ревность, отчаяние. Героиня становится фактически драматическим центром действия - сцена суда считается одной из самых мощных и сложных в опере. И здесь важно не просто петь, а проживать роль: только так можно передать зрителю подлинные эмоции", - отметила исполнительница.

По ее словам, во время одного из дуэтов настолько вошла в образ, что буквально ощутила сильнейшие чувства своей героини. Именно такое перевоплощение, считает певица, делает исполнение живым и убедительным.

Особое удовольствие ей доставило сотрудничество с Юсифом Эйвазовым. Несмотря на то, что они были знакомы со времён учёбы в консерватории, на большой сцене вместе выступили впервые.

"Юсиф Эйвазов - мастер сцены, очень открытый и доброжелательный человек. У него особая энергетика, которая чувствуется на сцене и передаётся партнерам. Хотелось бы подчеркнуть высокий уровень профессионализма творческого коллектива – актеров, музыкантов, режиссуру, всех, кто работал над постановкой спектакля, в том числе создавал костюмы и декорации. Это было огромное удовольствие работать с таким коллективом! Зрители приняли нас с большой искренностью, и это реально ощущалось. Бывают спектакли, где чувствуется холод, а здесь была невероятная поддержка зала - та редкая энергетика, которая вдохновляет и дает силы артистам для творческой реализации. Атмосфера была действительно потрясающей!", - сказала Фидан Гаджиева.

Исполнительница также поделилась планами на будущее. Осенью этого года состоится третий Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, названный в ее честь, и приуроченный к её юбилею - 30-летию творческой деятельности в оперном театре.

"Программа фестиваля будет очень насыщенной: в течение десяти дней пройдут концерты с участием приглашенных артистов из разных стран, выступления молодых певцов и моих учеников, а также будет реализовано несколько новых постановочных решений. Одной из главных целей фестиваля является поддержка молодых исполнителей. Фестиваль стремится дать им возможность выступить на большой сцене и проявить себя. Особое место займет один из любимых спектаклей "Кармен", который будет представлен в обновленном формате: классическая постановка получит современное визуальное оформление с использованием искусственного интеллекта и новых костюмов. Также планируется съемка документального фильма о моем творческом пути. Мы готовим много интересного, но не будем раскрывать все детали заранее. Ближе к фестивалю обязательно расскажем больше", - добавила Фидан Гаджиева.

Таким образом, предстоящий фестиваль обещает стать ярким культурным событием, объединяющим опыт мастеров сцены и энергию нового поколения.

