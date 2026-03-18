Смычок судьбы Аладдина Ягубова - пока в груди горит огонь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В уютном зале Центра творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась презентация нового поэтического сборника известного поэта и исполнителя песен Аладдина Ягубова. Вечер, объединяющий поэзию, музыку и живое общение, стал особым подарком автору к юбилею и собрал вокруг него коллег, друзей и поклонников творчества, сообщает Trend Life.

С приветственным словом к гостям обратилась директор Центра Анна Ибрагимбекова, подчеркнув значимость подобных встреч для развития литературной среды. Член Союза писателей Азербайджана Лала Гасанова рассказала о творческом пути Аладдина Ягубова, его подходе к поэзии и музыке, а также о том, как его стихи находят отклик в сердцах читателей и слушателей.

Аладдин Ягубов - автор трёх сборников: "Позовите Бога", "Смычок судьбы", "Пока в груди горит огонь". Он не только поэт, но и исполнитель собственных песен, член Союза писателей Азербайджана, мастерски соединяющий слово и мелодию.

Программа вечера была насыщенной: зрители увидели видеоряд со стихами, услышали интервью с автором и живое исполнение песен на гитаре. Кроме того, произведения Ягубова прозвучали в исполнении участников проекта Modern Poems, среди которых были Лала Гасанова, Гюнатай Гусейнова, Тюркан Байрамзаде и Байрам Магеррамов. Особую атмосферу создавали друзья автора - актер Ярослав Трифонов, музыкант Антон Степанов, поэтесса Зарема Манафова и Ибрагим Имамалиев, один из основателей авторской бардовской песни в Баку.

Вечер собрал поэтов, писателей, литературных критиков, ценителей слова и близких автора. Мероприятие прошло в атмосфере искреннего общения и творческой энергии, дружескими разговорами о вдохновении и силе поэзии.

