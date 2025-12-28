В Гянджинской государственной филармонии состоялась праздничная программа "В Новый год - вместе с нами" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялась праздничная концертная программа "В Новый год - вместе с нами", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Этот масштабный музыкальный вечер, организованный накануне Нового года, подарил жителям города и любителям искусства по-настоящему праздничное настроение. Концерт запомнился богатым репертуаром, красочным сценическим оформлением и профессиональными выступлениями.

В программе выступил Эстрадный ансамбль Гянджинской государственной филармонии (художественный руководитель - Шахрияр Тагиев), который представил современные и классические образцы эстрадной музыки, заслужив горячий приём публики. Танцевальный ансамбль Гянджинской государственной филармонии (балетмейстер - Сянан Джавадов) придал вечеру особую динамику и колорит, представив национальные и современные танцевальные композиции. Особый интерес вызвало и выступление ансамбля, состоящего из учащихся Гянджинского детско-юношеского центра, которое было встречено зрителями бурными аплодисментами.

Прошедший в праздничной атмосфере концерт наглядно продемонстрировал гармоничное единство музыки, танца и искусства, подарив участникам и гостям яркие эмоции. Концертная программа "В Новый год — вместе с нами", разделившая со зрителями радость, надежды и светлое настроение наступающего года, стала одним из ярких и запоминающихся событий в культурной жизни Гянджинской государственной филармонии.

