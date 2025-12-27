Волшебный новогодний концерт в Баку - Magic Bridge (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Международного центра мугама и Международного музыкально-образовательного центра IMEC был представлен концерт под названием "Волшебный новогодний концерт IMEC", сообщает Trend Life.

Музыкальный вечер, прошедший в атмосфере новогоднего праздника, порадовал зрителей яркими сценическими номерами в исполнении учащихся, впечатляющими выступлениями детей, а также гармоничным сочетанием современной музыки со звучанием азербайджанских музыкальных традиций, что придало вечеру особый колорит.

Мероприятие, состоявшее из двух частей, открылось сказочным театрализованным представлением, после чего зрителям была представлена концертная программа, включающая мугамные исполнения.

Основную художественную линию вечера составили живые сцены из музыкального спектакля Magic Bridge (Волшебный мост) и современные музыкальные композиции в исполнении детей. Тонкое переплетение западных музыкальных мотивов с нежным звучанием азербайджанских национальных инструментов создало особую мистическую и гармоничную атмосферу. Программа, обогащённая короткими сценками и музыкальным синтезом, подарила зрителям необычное новогоднее настроение.

Автором сценария спектакля выступила Нигяр Гусейнли, автором музыки и текстов песен - Лейла Герайзаде.

В мероприятии приняли участие представители Детского фонда, воспитанники детского интернатного учреждения № 11, социального учреждения "Детский дом № 3", а также члены танцевального сообщества Lindy Hop в Баку.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

