В Баку создали мост между телом и душой человека - сильное эмоциональное впечатление (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного фестиваля искусств в Баку (BIAF) на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра состоялся показ постановки “Delay the Sadness” - произведения легендарной израильской хореографа Шарон Эяль, ставшей символом современного танца, сообщает Trend Life.

Спектакль вызвал огромный интерес у зрителей и произвёл сильное эмоциональное впечатление. Представленный вскоре после мировой премьеры на Ruhr Triennale (Германия), он превратил невидимую борьбу человеческого тела с эмоциями в язык сценического искусства, где печаль становится источником энергии и движения.

Хореография, соединённая с минималистичной музыкой и тонко выстроенным световым дизайном, превратила сцену в пространство, где тело говорит внутренним голосом. Во время представления время словно остановилось - каждое движение звучало как дыхание, создавая завораживающую атмосферу.

Почётный амбассадор BIAF, сценарист и драматург Исмаил Иман: "Работа Шарон Эяль - это новая форма классической драматургии. Здесь нет слов, но каждое движение тела превращается в диалог. Спектакль пробуждает в человеке глубокие внутренние монологи - словно сам театр начинает говорить языком танца".

Музыкант и композитор-исполнитель Айсель, также являющаяся почётным амбассадором фестиваля: "Delay the Sadness - одно из самых чистых воплощений единства современной хореографии и музыки. Каждое движение дышит в ритме, а сцена становится музыкальным инструментом. Это мост между телом и душой человека".

Показ спектакля "Delay the Sadness" в Баку вновь подтвердил высокий международный уровень BIAF. Объединив представителей сценического искусства разных стран, фестиваль укрепил позиции Азербайджана как одного из центров современного перформанса на мировой арт-карте.

В рамках фестиваля на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра также прошёл поэтический спектакль всемирно известного режиссёра Даниэле Финци Паски "TITIZÉ – A Venetian Dream", представленный другой труппой.

Фестиваль BIAF 2025 продлится до 16 ноября. В его программе - спектакли и концерты с участием самых ярких имён мировой сцены.

