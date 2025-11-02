Премьера "Дон Жуана" в Баку: новый взгляд на вечного героя - от страсти к поиску вечного смысла (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Дон Жуан", созданного по мотивам двух знаковых произведений русской литературы – "Каменного гостя" Александра Пушкина и "Дон Жуана в Египте" Николая Гумилёва, сообщает Trend Life.

Режиссёр Микаил Мердинли задумал этот спектакль как своеобразный диалог двух эпох - романтического XIX века и бурного Серебряного века, в котором герой-обольститель проходит путь от страсти к искуплению, от земных наслаждений к поиску вечного смысла.

Художник-постановщик Мустафа Мустафаев создал пластичное, символическое пространство, где свет и тени сменяли друг друга, словно отражая внутренние метаморфозы Дон Жуана. Музыкальное оформление Анaра Юсуфова усилило атмосферу роковой страсти, а хореография Тамиллы Абуталыбовой придала спектаклю ощущение непрерывного движения и внутреннего ритма.

Ансамбль артистов - заслуженный артист Максуд Мамедов, актёры Фарид Гусейнов, Илькин Мехтиев, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Ярослав Трифонов, Сабина Асим, Заур Искендеров, Мирзаага Ахундзаде и Тамерлан Абдуллаев - создал на сцене сложную, многослойную партитуру чувств - от дерзкого искушения до философского прозрения.

С речью выступил главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, отметив творческую новизну и пожелав дальнейших успехов.

Премьера прошла на камерной сцене театра, что сделало действие особенно интересным. Выразительная режиссура и игра актеров, поэтичность языка и редкое сочетание двух литературных миров, где пушкинская строгость и гармония встретились с гумилёвской экзотикой и метафизикой, стала не просто театральным экспериментом, а размышлением о человеке, страсти и свободе - вечных темах, которые продолжают волновать зрителя, независимо от времени и эпохи...

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!