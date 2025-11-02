Азербайджанские артисты выступили на первом форуме Ассоциации музыкантов ОАЭ (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Культура Материалы 2 ноября 2025 16:28 (UTC +04:00)
Фото: Личный архив Узеира Мамедова

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Национальном театре Абу-Даби состоялся первый форум Ассоциации музыкантов Объединенных Арабских Эмиратов с участием азербайджанских музыкантов, сообщил Trend Life дирижер Узеир Мамедов.

Форум стал ярким событием в культурной жизни региона, объединив известных музыкантов и деятелей искусств из разных стран, став площадкой для творческого диалога и демонстрации гармонии через универсальный язык музыки.

В рамках форума состоялся торжественный концерт, прошедший под управлением дирижёра Узеира Мамедова. В состав оркестра вошли исполнители из многих стран, включая Азербайджан. Концертмейстером выступила Зарифа Алхазова, а партию сопрано исполнила солистка Азербайджанского театра оперы и балета Нигяр Джафарова.

Выступление азербайджанских музыкантов стало одним из украшений вечера, подчеркнув богатство национальной музыкальной школы и её вклад в развитие международного культурного сотрудничества.

