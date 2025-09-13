World Artistic Dance Festival & Baku Flow 2025 — новое танцевальное измерение в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Marriott Hotel Boulevard состоялось уникальное событие, которое навсегда войдёт в историю мировой танцевальной индустрии. Азербайджанский танцевальный союз (AzDC) совместно с World Artistic Dance Federation (WADF), при поддержке SRDS и CID UNESCO, впервые представили грандиозный международный проект - World Artistic Dance Festival & Baku Flow 2025, сообщает Trend Life.



На протяжении трёх дней гламурный бальный паркет чемпионата мира WADF по Artistic Smooth и кубков мира по латиноамериканским танцам превратился в яркую сцену для сольных и групповых постановок - от фольклора и национальных танцев до классики. Кульминацией фестиваля стал проект “Baku Flow” - международные соревнования по брейкингу, подарившие зрителям мощную энергию и драйв уличной культуры.



В преддверии фестиваля прошли мастер-классы для судей и участников. Это дало танцорам Азербайджана уникальную возможность обучаться у лучших мировых экспертов и получить международные судейские лицензии.



Особым событием стал проект “Dance Lab – Dances of the World”, прошедший в арт-центре Nine Senses. При поддержке Азербайджанского Танцевального Союза и ведущих деятелей мировой сцены - Dimitris Kranias (Греция), Tea Tsiklauri (Грузия), Eldar Dzhafarov (Азербайджан) - участники познакомились с базовыми элементами греческого танца Sirtaki, грузинского Acharuli и бродвейского Jazz Fox.



"Этот фестиваль стал символом единения культур и людей. Мы доказали, что Азербайджан - это не только земля танца, но и пространство, где Восток встречается с Западом, а традиции находят новое дыхание", — отметила президент Азербайджанского танцевального союза, народная артистка Азербайджана, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова.



Фестиваль объединил более 13 стран и свыше 300 участников. Впервые в Азербайджане были проведены чемпионаты и кубки WADF по категориям от детей до взрослых и мастеров 35+.



Мы выражаем глубокую благодарность Азербайджанскому танцевальному союзу в лице его президента Тараны Мурадовой, вице-президента Камилы Вердиевой, а также основателя AzDC, шестикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Эльдара Джафарова за проведение первого международного фестиваля, который объединил танцоров разных стилей, жанров и направлений, делая искусство танца доступным и массовым, отметили зарубежные гости.



World Artistic Dance Festival & Baku Flow 2025 стал новой страницей в развитии танцевальной индустрии Азербайджана, подтвердив потенциал страны как точки притяжения мировых культурных и спортивных событий.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az



