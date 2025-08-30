В скором времени начнется восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

АГДАМ /Trend/ - Мы годами ждали этого дня, этого момента, и 32 года спустя эта мечта сбылась.

Об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ниджат Гулиев, передает Trend.

Он сообщил, что своим пребыванием здесь сегодня мы обязаны победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, нашим шехидам и ветеранам, нашей отважной армии и нашему народу.

"С нашей победой в 44-дневной Отечественной войне Агдам и другие наши районы и города вступили в новую эру, обретя свободу.

Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс, где мы сейчас находимся, в открытии которого 10 мая принял участие глава государства - в 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, знаменует новую эру Агдама, силу нашего народа.

Площадь Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, первого мультимодального транспортного узла Азербайджана и Карабахского экономического региона, составляет около 8 гектаров. Именно в этом комплексе построена первая в Азербайджане крытая железнодорожная платформа длиной 350 метров. В этом комплексе железнодорожный вокзал с сегодняшнего дня будет обслуживать от 800 до 1000 пассажиров ежедневно. А автовокзалом ежедневно смогут пользоваться 1300-1500 пассажиров", - отметил он.

Он напомнил, что в последний раз поезда курсировали в направлении Баку-Агдам-Баку железной дороги Баку-Ханкенди-Баку в 1993 году. После оккупации Агдама этот рейс был приостановлен, железнодорожная инфраструктура, как и Агдам в целом, подверглась серьезным разрушениям.

"Сейчас эта инфраструктура восстанавливается на примере Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса. Этот комплекс был построен АЖД в рамках восстановления железнодорожной линии Барда–Агдам. В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года, в том же году АЖД начали работы по проектированию и строительству железнодорожной линии Барда-Агдам.

Длина железнодорожной линии составляет 47,1 км. Всего в рамках проекта было построено 130 инженерных сооружений, в том числе 3 моста, переходы и 4 станции (Барда, Кочарли, Тезекенд, Агдам). Также появилась возможность парковки автомобилей на территориях станций, имеющих современный вид, где для пассажиров предусмотрены все условия. Через некоторое время вы сможете наглядно ознакомиться со всеми этими возможностями.

Железная дорога Баку–Агдам–Баку, которая сегодня перевезла своих первых пассажиров, не только повысит доступность общественного транспорта в Карабахском экономическом районе, но и внесет важный вклад в социально-экономическое возрождение Агдама и прилегающих районов, расширение транспортных возможностей Азербайджана в этом регионе", - сказал Н.Гулиев.

Он отметил, что восстановление железнодорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях не ограничивается только железной дорогой Барда–Агдам.

"В продолжение этой линии уже началось строительство железной дороги Агдам–Ханкенди. 3 июля этого года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса. Этот комплекс также будет оснащен самой современной инфраструктурой, инновационными технологиями и цифровыми решениями, такими как это здание, которое вы видите, будут созданы все передовые возможности для пассажирских перевозок. До конца 2026 года планируется открытие как железной дороги Агдам-Ханкенди, так и Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Напомню, что до периода оккупации пассажирские перевозки поездом из Баку в Агдам и Ханкенди осуществлялись по маршруту Баку-Ханкенди–Баку, который был открыт благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в 1979 году.

Наряду с Карабахом восстанавливается железнодорожная инфраструктура в Восточно-Зангезурском экономическом регионе. Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 84%, а строительно-монтажные работы - на 67%. В настоящее время на 75-106 км участке линии ведутся земляные работы и строительство инженерных сооружений. В рамках проекта предусматривается строительство станций Юхары Марджанлы, Шукюрбейли, Султанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд. Всего будет построено 553 инженерных сооружения, включая мосты, автомобильные переходы, туннели, галереи и подпорные стены.

Как мы знаем, в рамках визита Президента Ильхама Алиева в США в начале этого месяца была достигнута договоренность о строительстве транспортной линии, которая обеспечит прямое сообщение с Нахчываном через территорию Республики Армения. Этот исторический успех, обусловивший необходимость создания Зангезурского коридора, стимулирует нашу работу. Мы прилагаем большие усилия для скорейшего завершения строительства линии Горадиз-Агбенд и довести ее до границы с Арменией", - подчеркнул он.

Заместитель председателя отметил, что уже в братской Турецкой Республике на границе с Нахчываном заложен фундамент железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дильуджу, которая соединится с Зангезурским коридором.

"В связи с этим восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана было объявлено высшим руководством нашей страны приоритетным вопросом, и, как АЖД, мы планируем начать работу в этом направлении в кратчайшие сроки", - сказал Н.Гулиев.

