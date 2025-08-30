Операции в евро через МПЦ в Азербайджане выросли

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 августа этого года в Азербайджане через Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) было проведено 17 тыс. платежных операций на сумму 2,3 миллиона евро.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,5 тыс. операций (25,9%) и на 0,4 миллиона евро (21%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, что МПЦ — это технологическая и финансовая инфраструктура, обеспечивающая безопасную и быструю обработку платежей по банковским картам, то есть правильную передачу и завершение расчетов между банками.

МПЦ играет роль своеобразного «моста», обеспечивая корректное прохождение платежей, совершаемых картами разных банков.