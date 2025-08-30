Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Спикер парламента Азербайджана поздравила Турцию с Днем Победы

Общество Материалы 30 августа 2025 16:03 (UTC +04:00)
Спикер парламента Азербайджана поздравила Турцию с Днем Победы

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила народ и государство Турции по случаю Дня Победы.

Спикер поделилась соответствующим заявлением на своих страницах в социальных сетях, сообщает Trend.

"Победа в Войне за независимость занимает одно из самых почётных мест в богатой истории государственности Турции, демонстрируя национальное единство и боевой дух братского турецкого народа", - отмечается в публикации.

По случаю праздника С.Гафарова пожелала братскому народу Турции мира, благополучия и процветания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости