Спикер парламента Азербайджана поздравила Турцию с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила народ и государство Турции по случаю Дня Победы.

Спикер поделилась соответствующим заявлением на своих страницах в социальных сетях, сообщает Trend.

"Победа в Войне за независимость занимает одно из самых почётных мест в богатой истории государственности Турции, демонстрируя национальное единство и боевой дух братского турецкого народа", - отмечается в публикации.

По случаю праздника С.Гафарова пожелала братскому народу Турции мира, благополучия и процветания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!