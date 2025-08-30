Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай (ВИДЕО)

Политика Материалы 30 августа 2025 16:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 августа прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению Председателя этой страны Си Цзиньпина.

Как сообщает в субботу Trend, в международном аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр промышленности и информационных технологий КНР Ли Лэчэн и другие официальные лица.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости