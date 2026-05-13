В Нью-Йорке прошел шахматный турнир по случаю 103-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В американском штате Нью-Йорк прошел шахматный турнир «Кубок Президента» (President Cup), посвященный 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, турнир состоялся при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и при организации компании «Chess Father», возглавляемой мастером шахмат международного класса Эльвином Багир-Пуром, который на протяжении многих лет проживает в США.

Мероприятие началось с почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Выступивший на турнире Эльвин Багир-Пур рассказал о неоценимой роли общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии шахмат в Азербайджане. Он отметил, что по инициативе общенационального лидера в республике были созданы первые шахматные школы, а талантливым шахматистам были обеспечены благоприятные условия для участия в различных соревнованиях.

В турнире, проведенном по швейцарской системе, участвовали около 100 спортсменов в возрасте от 5 до 60 лет. Наряду с известными гроссмейстерами Александром Лендерманом, Миколой Бортником и Лиамом Генри, в соревновании принял участие и азербайджанский шахматист Шами Абдуллаев. Наш соотечественник отметил, что столкнулся с сильными соперниками, и подчеркнул, что подобные международные турниры вызывают большой интерес среди любителей шахмат.

По итогам соревнований 1-е место занял Лиам Генри, 2-е место — Джеймс Блэк, а 3-е место — Александр Лендерман. Кубки и медали победителям вручили заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Эльшад Алиев и постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН, посол Тофиг Мусаев.

Отметим, что шахматный турнир «President Cup» проводится уже в четвертый раз, начиная с года 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, и официально зарегистрирован Шахматной федерацией США.