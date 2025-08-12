В Исламабаде обсудили развитие газопроводов ТАПИ и ТАП

АШХАБАД/ Trend/ - Проекты газопроводов ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия) и ТАП (Туркменистан – Афганистан – Пакистан) стали центральной темой встречи посла Туркменистана Атаджана Мовламова и посла Австрии Вольфганга Оливера Кучера в Пакистане.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу туркменского посольства в Исламабаде, обе стороны подчеркнули важность этих инициатив для расширения стратегии диверсификации экспорта Туркменистана и укрепления региональной энергетической безопасности.

В ходе обсуждений также затрагивалась геополитическая стратегия Туркменистана, акцентирующая внимание на его нейтралитете, развитии дружественных отношений с соседними государствами и продвижении взаимовыгодного партнерства. Дипломаты выразили готовность поддерживать активное взаимодействие и укреплять двустороннее сотрудничество.

Трубопровод ТАПИ - это крупномасштабный проект по транспортировке природного газа из Туркменистана через Афганистан и Пакистан в Индию с ежегодной пропускной способностью 33 миллиарда кубометров. Строительство в Туркменистане началось 13 декабря 2015 года. Трубопровод ТАП преследует аналогичную стратегическую цель — расширение экспорта энергоносителей из Туркменистана на юг при одновременном усилении региональной экономической интеграции и энергетической безопасности. Туркменистан является основным поставщиком газа для обоих проектов и играет центральную роль в их реализации.