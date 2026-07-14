Высоко оцениваю решимость Президента Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки с Арменией - посол Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Высоко оцениваю решимость и лидерские качества Президента Ильхама Алиева в продвижении и реализации мирной повестки с Арменией.

Об этом сказала во вторник посол Франции в Азербайджане Софи Лагут на мероприятии, организованном посольством Франции по случаю национального праздника Французской Республики, сообщает корреспондент Trend.

«Прежде всего, Азербайджан впечатляющим образом сумел вывести Баку на мировую карту. Страна явно утвердилась в качестве одного из ведущих организаторов крупных международных мероприятий — будь то Гран-при, Всемирный форум городов, Всемирная конференция по развитию электросвязи, Бакинская энергетическая неделя или Бакинский форум безопасности, и это лишь некоторые из них. В рамках каждого из этих мероприятий мне было приятно приветствовать здесь французские делегации высокого уровня, стремящиеся внести вклад в многосторонние дискуссии по решению глобальных проблем через сотрудничество и диалог. Благодарю власти Азербайджана за создание надлежащих условий для проведения столь важных дипломатических форумов», - сказала она.

С. Лагут отметила, что ее впечатляют темпы, с которыми меняется региональная реальность.

«Я высоко оцениваю решимость и лидерские качества Президента Ильхама Алиева и всех азербайджанских официальных лиц в продвижении и реализации мирной повестки с Арменией. Были предприняты весьма значимые конкретные шаги, чтобы сделать дивиденды мира ощутимыми и заметными. Я также лично увидела масштабные усилия и инвестиции, которые Азербайджан направляет в восстановление территорий. Карабах развивается — я даже знаю, что молочный кооператив в Лачине прошёл обучение у французских сыроделов для создания вкусной местной продукции! Это вновь обретённое соседство с Арменией после трёх десятилетий страданий и скорби открывает новые возможности как в межличностной, так и в экономической сферах. Франция готова поддержать вас, чтобы обеспечить долгосрочный и необратимый мир и помочь народу Азербайджана в полной мере воспользоваться всеми преимуществами полностью открытого Южного Кавказа», - добавила она.