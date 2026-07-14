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Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)

Политика Новость 14 июля 2026 19:53 (UTC +04:00)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - 14 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

На судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Сначала было упомянуто, что на прошлом судебном заседании обвиняемый Б. Саакян начал свое выступление в защиту. Однако поскольку в судебном заседании был объявлен перерыв он продолжил его сегодня.

Б. Саакян, озвучив свои аргументы, заявил о несогласии с предъявленными обвинениями и попросил отменить решение суда первой инстанции.

Далее выступили защитники обвиняемого Давида Манукяна. Они просили суд вынести в его отношении оправдательный приговор.

После этого выступил Д. Манукян. Он выразил благодарность обоим своим адвокатам и озвучил аргументы по поводу своей защиты.

Следующее заседание суда состоится 17 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)
Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении (ФОТО)

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