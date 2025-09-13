Пять лет торговли Кыргызстана со странами Центральной Азии — ОБЗОР

БАКУ/Trend/ - За последние пять лет внешняя торговля Кыргызстана с соседними странами претерпела заметные изменения. Казахстан и Узбекистан остаются ключевыми партнёрами, демонстрируя устойчивый рост обмена товарами, в то время как торговля с Таджикистаном и Туркменистаном развивается менее равномерно и подвержена колебаниям. Новые соглашения и улучшение отношений открывают для страны возможности расширения торговли и укрепления экономических связей в регионе.

Согласно данным Национального комитета по статистике Кыргызстана, товарооборот страны с Казахстаном увеличился более чем на 80 процентов с 810 миллионов долларов США в 2020 году до почти 1,5 миллиарда долларов в 2024 году, при среднегодовых темпах роста свыше 16 процентов. Экспорт в Казахстан вырос на 73 процента - с 285,9 до 494,6 миллиона долларов США, с преобладанием продовольственных и сельскохозяйственных товаров, топливно-энергетических ресурсов, металлов, минерального сырья, а также другой продукции химической и легкой промышленности.

Импорт увеличился на 87 процентов - с 523,6 до 978,9 миллиона долларов США, основу составили продукты питания, топливно-энергетические ресурсы, черные металлы и техническое оборудование.

Рост торговли с Казахстаном поддерживается активной межгосударственной координацией. Так, на седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана в Бишкеке была подписана Дорожная карта по увеличению двустороннего товарооборота до 3 миллиардов долларов США к 2030 году, что создает условия для дальнейшего наращивания обмена товарами и укрепления экономических связей между странами.

Торговля с Узбекистаном демонстрировала более высокие темпы роста. Товарооборот вырос с 342 миллионов долларов США в 2020 году до 845 миллионов в 2024 году, увеличившись почти в два с половиной раза при среднегодовом росте 25 процентов. Экспорт вырос на 127 процентов - с 152,9 до 346,9 миллиона долларов США. Его основу составили животные, сельскохозяйственная продукция, продукты питания, руды и топливно-энергетические ресурсы. Импорт увеличился на 164 процента - с 189 до 498,4 миллиона долларов США, преимущественно за счет промышленных товаров, сельхозпродукции и металлов. В отличие от торговли с Казахстаном, структура обмена с Узбекистаном более сбалансирована, хотя импорт остается выше экспорта.

Для дальнейшего наращивания товарооборота Кыргызстан и Узбекистан в августе 2025 года договорились о подготовке и проведении заседаний совместной рабочей группы под руководством заместителей глав правительств. Основная задача этой группы - разработка комплекса мер, направленных на увеличение взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов.

Во внешней торговле с Таджикистаном в 2024 году наблюдался спад по сравнению с 2020-м. Товарооборот сократился с 37 миллионов долларов до всего 1,5 миллиона долларов из-за логистических трудностей, включая последствия пандемии COVID, ограничений на границе и переориентации экспорта. Основу торговли составили экспорт топливно-энергетических ресурсов и импорт алюминиевых изделий.

В 2025 году ситуация начала меняться благодаря улучшению отношений между странами. В частности, 13 марта 2025 года главами государств был подписан Договор о государственной, что также способствовало активизации экономических отношений. За первые шесть месяцев 2025 года товарооборот между странами вырос до 7,27 миллиона долларов США, что в 11 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года (645,7 тысячи долларов США). Экспорт Кыргызстана вырос в 302 раза и составил 5,26 миллиона долларов США против 17,4 тысячи долларов США годом ранее. Импорт из Таджикистана увеличился в три раза и достиг 2 миллионов долларов США по сравнению с 628,4 тысячи долларов США за тот же период 2024 года. При этом стороны ставят перед собой амбициозную цель увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов, что создаёт основу для значительного укрепления двусторонних экономических отношений.

Доля Туркменистана во внешней торговле Кыргызстана остается небольшой - всего 0,5 процента в 2024 году. При этом рост впечатляющий, учитывая низкую базу. Товарооборот увеличился с 12 миллионов долларов в 2020 году до более 85 миллионов в 2024-м. Экспорт из Кыргызстана за это время вырос с 4,565 миллиона до 8,145 миллиона долларов, а импорт из Туркменистана вырос особенно заметно - с 7,202 миллиона до 77,541 миллиона долларов. Основу торговли составляют туркменские нефтепродукты и химическая продукция, тогда как экспорт Кыргызстана в основном включает продовольственные товары и товары повседневного спроса.

В целом, Кыргызстан постепенно наращивает внешнюю торговлю со странами региона. Укрепляются позиции Узбекистана как партнера, сохраняется лидерство Казахстана, а торговля с Таджикистаном восстанавливается после разрешения затяжных споров. Туркменистан остается второстепенным направлением, но рост товарооборота возможен за счет энергоресурсов и химической продукции.

Для Кыргызстана стратегически важно углублять сотрудничество с крупнейшими соседями и одновременно устранять логистические и административные барьеры, которые напрямую влияют на темпы развития взаимной торговли. Стремление страны увеличить объемы торговли с ключевыми партнерами подтверждает ее намерение активно укреплять экономические связи в регионе.