Средний коридор станет ключевым маршрутом для поставок стратегического минерального сырья - Atlantic Council

БАКУ /Trend/ - Средний коридор станет ключевым маршрутом для поставок стратегического минерального сырья.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в материале американского аналитического центра Atlantic Council.

«Центральная Азия обладает огромными запасами критически важных минералов, необходимых для производства современных технологий, включая смартфоны, электромобили и полупроводники. Средний коридор приобретает всё большее стратегическое значение на фоне растущей конкуренции за редкоземельные элементы», - отмечают аналитики Atlantic Council.

По данным Atlantic Council, расширение транспортной инфраструктуры Южного Кавказа до Центральной Азии даст странам возможность масштабировать Средний коридор, обходя при этом Россию, обеспечивая надежные цепочки поставок и доступ к стратегическим минералам и редкоземельным элементам, жизненно важным для современных высокотехнологичных отраслей.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.