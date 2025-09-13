Туркменистан строит ключевой узел Среднего коридора с помощью Турции

БАКУ /Trend/ - Глобальная торговля меняется, и на первый план выходит новый маршрут между Китаем и Европой, который называется Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Этот маршрут проходит через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ, становясь важной альтернативой традиционным путям.

В этом новом раскладе ключевую роль играет сотрудничество между Туркменистаном и Турцией. Туркменистан - это "морские ворота" в Центральную Азию, а Турция - западный хаб, который открывает путь в Европу. Вместе они создают новую ось для мировой логистики, повышая стабильность цепочек поставок.

Туркменистан располагает важной инфраструктурой на восточном берегу Каспийского моря, включая Международный морской порт Туркменбаши, способный обрабатывать до 17 миллионов тонн грузов в год, включая 400 тысяч контейнеров. Порты Казахстана и Азербайджана обеспечивают бесперебойное движение товаров по маршруту. Для увеличения морских перевозок Туркменистан закупает новые паромы и сухогрузные суда.

В июле 2025 года государственное агентство "Туркмендениздеряеллары" объявило тендер на проектирование и изготовление двух железнодорожных паромов типа Ro-Ro и одного сухогрузного судна, что стало ответом на растущий спрос на транзит через Каспий. В первые девять месяцев 2024 года грузоперевозки морским и речным транспортом составили 2410 тонн, увеличившись на 11,88 процента по сравнению с предыдущим годом.

Стремление Туркменистана к диверсификации маршрутов подтверждается и другими проектами. В начале 2025 года был запущен новый крупный грузовой маршрут из Китая через Казахстан, Туркменистан, Иран и Турцию до границы с Европейским союзом. Это подтверждает, что страна не просто участвует в существующих проектах, но и играет активную роль в создании новых логистических артерий.

Помимо морского и сухопутного транспорта, Туркменистан развивает и воздушные перевозки. Грузовой терминал Международного аэропорта Ашхабада является крупнейшим и самым современным авиагрузовым хабом региона, способным обрабатывать до 200 тысяч тонн грузов в год. Это позволяет перевозить не только контейнеры, но и чувствительные к срокам товары, включая скоропортящиеся и медицинские грузы.

Турецкие компании активно участвуют в создании транспортной инфраструктуры Туркменистана. Это не просто коммерческие сделки, а стратегическое партнерство.

Турецкая компания Gap İnşaat построила новый порт Туркменбаши за 2 миллиарда долларов. Этот проект стал важным шагом в модернизации транспортной системы Туркменистана. Компания Polimeks была главным подрядчиком при строительстве аэропортов в Ашхабаде и Туркменбаши, превратив их в важные региональные логистические центры. Аэропорт в Ашхабаде даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как "крупнейшее здание с размахом крыльев".

Помимо этого, страны активно работают над устранением возможных барьеров. Таможенные службы обсуждали создание Упрощенного таможенного коридора (УТК), который позволит ускорить процедуры. Было подписано Соглашение о международных координированных перевозках грузов, которое помогает оптимизировать логистические процессы.

Сотрудничество между Туркменистаном и Турцией не ограничивается только Средним коридором. Оно охватывает разные сферы экономики и постоянно растет.

В 2024 году товарооборот между странами достиг 2,17 миллиарда долларов, и эта цифра продолжает расти. Турция стала одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана. Общий объем турецких инвестиций в Туркменистан превысил 200 миллионов долларов. Это существенная часть всех прямых иностранных инвестиций, которые привлек Туркменистан.

Турецкие конгломераты, такие как Çalık Holding (через свои дочерние компании Gap İnşaat и Çalık Enerji) и Polimeks, участвуют в ключевых проектах страны, включая строительство электростанций и заводов, а также Олимпийского городка.

Турецкие инвестиции помогают Туркменистану развивать не только традиционные сферы, но и новые отрасли. Например, турецкая текстильная компания Bursali инвестировала 22,5 миллиона долларов в строительство фабрики, которая создаст около 1000 новых рабочих мест.

По данным Всемирного банка, при дальнейшем развитии Среднего коридора объем торговли по маршруту к 2030 году может утроиться, а время доставки сократится вдвое. Сейчас путь из Китая в Европу занимает 19-23 дня, а к 2027 году планируется сократить его до 12-13 дней.

Сотрудничество Туркменистана и Турции демонстрирует, как страны используют глобальные изменения для достижения общих целей. Партнерство превращается в долгосрочный стратегический союз, где обе стороны заинтересованы в успешном развитии Среднего коридора.