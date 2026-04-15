Азербайджан и bp обсудили развитие потенциала добычи нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Обсуждено развитие потенциала добычи нефти и газа между Азербайджаном и bp.

Как передает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

"На встрече с региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли мы обсудили развитие потенциала добычи нефти и газа, электрификацию, а также приоритеты нашего сотрудничества, включая солнечную электростанцию, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2027 год", — говорится в публикации.

bp работает в Азербайджане 30 лет и является крупнейшим иностранным инвестором в стране. В настоящее время компания является оператором одного из крупнейших нефтяных месторождений — Азери–Чыраг–Гюнешли, а также газового месторождения Шахдениз, которое также считается одним из крупнейших.

"Мы выстроили прочные партнерские отношения с правительством Азербайджана, SOCAR и другими партнерами. Благодаря нашему 30-летнему успешному опыту работы в Каспийском регионе мы являемся ведущим оператором, способным реализовывать проекты мирового уровня безопасно, надежно и эффективно. Мы продолжим инвестировать в проекты, соответствующие международным энергетическим стандартам, а также привносить в Каспийский регион самые передовые и сложные технологии и отраслевую экспертизу. Опираясь на этот уникальный опыт и знания, мы будем успешно реализовывать новые проекты в данном регионе — дальнейшую разработку месторождения АЧГ (в рамках нового соглашения с продленным сроком действия), AYDS, "Шафаг–Асиман" и другие потенциальные проекты", — говорится в сообщении bp.