ОАО ВТБ (Азербайджан) опубликовал итоги первого квартала 2026 года. Согласно отчету, активы банка с начала года выросли на 6% и достигли 323,97 миллиона манатов. Чистая прибыль ВТБ составила 1,73 млн манатов.

Общий объем кредитного портфеля превысил 254 миллиона манатов. В 1-м квартале портфель бизнес-кредитов превысил 72 млн манатов, что на 7,3% больше показателя на начало года. Портфель розничного кредитования вырос на 6% и достиг 117,63 млн манатов.

Депозитный портфель банка по итогам первого квартала 2026 года вырос почти на 7% и составил 108,64 млн манатов. Рост сбережений юридических лиц составил 15%, а физических – 4%.

Совокупный капитал банка превысил 102,3 миллиона манатов, что на 52,3 млн манатов больше (более чем в 2 раза) минимального нормативного требования Центробанка.