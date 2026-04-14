Для расширения работ по разминированию есть срочная необходимость в международной поддержке — МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мины в Азербайджане продолжают уносить человеческие жизни. За период после войны 2020 года жертвами мин стали 422 гражданина страны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети «X».

«14 апреля сотрудник Агентства по разминированию погиб, подорвавшись на противотанковой мине в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, коллегам. Эта трагедия вновь наглядно демонстрирует сохраняющуюся гуманитарную угрозу, создаваемую минами, и риски, с которыми ежедневно сталкиваются люди, работающие над обеспечением безопасности освобожденных территорий. Существует срочная необходимость в увеличении международной поддержки для расширения работ по разминированию», — отмечается в публикации.