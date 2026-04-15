Kapital Bank объявил финансовые результаты за первый квартал 2026 года

Первый банк страны, Kapital Bank, объявил финансовые показатели по состоянию на 31 марта 2026 года. Активы банка на указанную дату составили 11,8 миллиарда манатов. Объём кредитов, выданных клиентам, достиг 5,5 миллиарда манатов.

Согласно данным на 31 марта 2026 года, объём клиентских депозитов в банке составил 8,5 миллиарда манатов. Совокупный капитал банка после вычетов составил 1,2 миллиарда манатов, а сумма обыкновенных и привилегированных акций – 256 миллионов манатов.

Чистая прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в два раза – на 119% и достигла 120 миллионов манатов.

Отметим, что Kapital Bank обладает рейтингами международных рейтинговых агентств «Moody’s» и «Standard & Poor’s». Эти рейтинги входят в число самых высоких в банковском секторе страны.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 114 филиалов и 53 отделений по всей стране.