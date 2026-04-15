Азербайджанские пилоты успешно выполнили задачи очередного этапа учений «Anatolian Phoenix – 2026» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Конья братской Турецкой Республики успешно выполнены задачи очередного этапа международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix – 2026».

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что в ходе учений с участием самолётов «Су-25» и «F-16», а также вертолётов «T-70» были выполнены тактические задачи по завоеванию превосходства в воздухе и обеспечению воздушной поддержки в целях поиска и спасения членов экипажа воздушного судна, потерпевшего крушение на условной территории противника.

Высокий уровень координации при выполнении воздушной поддержки во время операции позволил минимизировать риски в районе проведения учений и обеспечить повышение эффективности спасательных мероприятий. Пилоты ВВС Азербайджана профессионально выполнили поставленные задачи и продемонстрировали весомые результаты в достижении целей учений.

Отметим, что в международных поисково-спасательных учениях нашу страну представляют пилоты ВВС, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, авианаводчики, а также технический состав и авиационные средства.