ЦБ Азербайджана выпускает обновленную денежную банкноту

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпускает в обращение обновленную денежную банкноту.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, в международной практике центральные банки периодически обновляют дизайн и системы защиты денежных знаков в целях усиления борьбы с их подделкой, внедрения новейших технологий и инноваций, а также обеспечения удовлетворенности населения.

Центральный банк Азербайджана, учитывая международный опыт, приступил к процессам обновления национальных денежных купюр в рамках существующей концепции с применением новейших инноваций, нано- и микротехнологий в области денежных банкнот, и с 2021 года в обращение выпущены обновленные бумажные денежные купюры номиналами 1, 5, 10, 20 и 50 манатов.

В продолжение этих процессов была обновлена система защиты и дизайн банкноты номиналом 100 манатов, посвященной теме "Экономика и развитие", в рамках существующей концепции с применением новейших технологий и инноваций.

Центральный банк Азербайджана объявляет о выпуске в обращение обновленной банкноты номиналом 100 манатов, имеющей обновленный дизайн и новейшие защитные элементы, с 15 июля 2026 года.

На обновленной банкноте номиналом 100 манатов в качестве новейших защитных элементов применены: трехмерная голограмма с эффектом микрозеркала и изменяющимся цветом, инновационный элемент Spark Flow Prime (символ маната, излучающий динамический световой эффект и меняющий цвет), водяной знак (при просмотре банкноты на просвет — Государственный герб Азербайджанской Республики и цифра номинала), элемент распознавания для лиц с нарушениями зрения (на лицевой стороне банкноты справа и слева расположены специальные рельефные линии, позволяющие на ощупь определить подлинность и номинал банкноты), вертикальный дизайн (оборотная сторона банкноты оформлена вертикально в соответствии с самым современным мировым трендом в области производства банкнот), защитная нить, бескрасочное тиснение, микротексты и другие.

На обновленной банкноте номиналом 100 манатов размещена подпись председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Талеха Тахир оглы Казымова, подпись расположена в левом верхнем углу лицевой стороны.

В настоящее время начаты процессы адаптации всех наличных денежных систем и оборудования, используемых на территории страны, к обновленной банкноте номиналом 100 манатов.

Сообщаем, что обновленная бумажная банкнота номиналом 100 манатов будет находиться в обращении параллельно с уже находящейся в обращении банкнотой того же номинала и будет использоваться в качестве средства обращения без ограничений.