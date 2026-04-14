Генсек ООН призвал США и Иран возобновить переговоры

В мире Материалы 14 апреля 2026 22:28 (UTC +04:00)
Генсек ООН призвал США и Иран возобновить переговоры
Фото: Антонио Гутерриш / Instagram

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о важности продолжения переговоров между США и Ираном.

Как передает Trend, об этом генсек ООН сказал журналистам.

Он назвал нереалистичным ожидание решения затянувшегося и сложного конфликта на первом же этапе.

Гутерриш подчеркнул необходимость дальнейшего диалога и сохранения режима прекращения огня на протяжении переговорного процесса.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, не принесли результата.

