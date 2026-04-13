Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

Азербайджан Материалы 13 апреля 2026 21:55 (UTC +04:00)
Фото: Главное управление государственной дорожной полиции

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Наблюдаемая в настоящее время в столице, а также в некоторых регионах республики дождливая погода создает дополнительные трудности для участников дорожного движения, повышает скользкость дорожного покрытия и, ограничивая видимость, увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) к водителям в связи с дождливой погодой.

ГУГДП просит водителей правильно оценивать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим при управлении автомобилем, держать дистанцию больше нормы, постоянно контролировать техническую исправность транспортных средств и избегать резких маневров.

«В неблагоприятных погодных условиях внимательное, дисциплинированное и терпеливое поведение играет важную роль в обеспечении безопасности каждого участника движения. По этой причине мы призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения», - отмечается в обращении.

Лента

Лента новостей

Читать все новости