Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

БАКУ/ Trend/ - Наблюдаемая в настоящее время в столице, а также в некоторых регионах республики дождливая погода создает дополнительные трудности для участников дорожного движения, повышает скользкость дорожного покрытия и, ограничивая видимость, увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) к водителям в связи с дождливой погодой.

ГУГДП просит водителей правильно оценивать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим при управлении автомобилем, держать дистанцию больше нормы, постоянно контролировать техническую исправность транспортных средств и избегать резких маневров.

«В неблагоприятных погодных условиях внимательное, дисциплинированное и терпеливое поведение играет важную роль в обеспечении безопасности каждого участника движения. По этой причине мы призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения», - отмечается в обращении.