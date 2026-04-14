В Баку на ряде дорог снижен скоростной режим

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на некоторых полосах на дороге Зыхский круг-Аэропорт установлено ограничение скорости 20 км/ч.

Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел, передает Trend.

Сообщается, что на дороге от проспекта Гейдара Алиева до Мардаканского моста ограничение скорости 20 км/ч установлено на всех полосах.

"В связи с этим сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом были внесены изменения в информационно-скоростные табло. Также на всех табло установлен знак "скользкая дорога", - отметили в Центре.