В Агдере и Ходжалы отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев

Баку/Trend/ - Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сегодня в Агдаринский и Ходжалинский районы были отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Возвращающиеся в села Венгли, Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар Агдаринского района и село Дашбулаг Ходжалинского района бывшие вынужденные переселенцы - это семьи, которые временно проживали в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Венгли Агдаринского района были переселены 4 семьи (18 человек), в село Чылдыран - 2 семьи (5 человек), в село Ашагы Оратаг - 9 семей (56 человек), в село Хейвалы - 3 семьи (13 человек), в село Чапар - 2 семьи (6 человек), а в село Дашбулаг Ходжалинского района - 1 семья (4 человека).

Они поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Возвращающиеся на родные земли жители также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших жизни на этом пути.