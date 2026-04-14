Сербия многократно увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем прямых инвестиций Сербии в Азербайджан составил 6,490 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель по сравнению с 2024 годом увеличился на 6,271 миллиона долларов, или в 29,6 раз.

Согласно данным, в отчетном году доля инвестиций из Сербии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,1%.

В 2024 году общий объем прямых инвестиций из Сербии в Азербайджан составил 219 тысяч долларов.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 миллиарда долларов США. Это на 450,9 миллиона долларов США, или на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за отчетный период объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,528 миллиарда долларов США, что на 765,4 миллиона долларов США, или на 43,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.