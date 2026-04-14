Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева выступила на церемонии открытия конференции на тему роли женщин на пространстве СВМДА (ФОТО)

Баку/Trend/ - 14 апреля в Баку состоялась церемония открытия международной конференции на тему «Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА».

Как сообщает Trend, выступившая на мероприятии председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова отметила, что вклад Азербайджана в инициативы по региональной безопасности наглядно демонстрирует его растущую роль. Она заявила, что особое значение в рамках председательства нашей страны в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) имеет укрепление взаимного доверия, так как гендерное равенство, социальное развитие и расширение прав и возможностей женщин выходят на первый план уже не как выбор, а как необходимость.

Глава комитета отметила, что вовлечение женщин в цифровую экономику, особенно в сферу искусственного интеллекта, является одним из важных шагов с точки зрения устойчивого развития. Их прямое участие в цифровой среде способствует укреплению социальной устойчивости.

«Деятельность, осуществляемая в Азербайджане в этом направлении, носит образцовый характер. Особое значение имеет повышение активности женщин в устойчивом сельском хозяйстве и других сферах, а также усиление их лидерского потенциала и повышение эффективности реализуемой политики. Кроме того, их активное участие в региональных и международных платформах создает более широкие возможности для диалога. Одной из основных целей должно стать превращение расширения полномочий женщин в реальный опыт и конкретные результаты. Пришло время перевести сильные инициативы и осуществляемую деятельность в практическую плоскость», - подчеркнула Бахар Мурадова.

Выступившая на церемонии открытия Лейла Алиева отметила, что активное участие женщин играет важную роль в развитии общества: они являются успешными предпринимателями, учеными, художниками и лидерами.

Отметив, что роль женщин в Азербайджане всегда высоко ценилась, а уважение к ним было частью нашей культуры и традиций, Л.Алиева добавила: «Женщины по всему Азербайджану строят бизнес, руководят общественными инициативами и оказывают реальное воздействие. Только в прошлом году женщины составляли около 50% занятого населения Азербайджана, что свидетельствует об их активной и значимой роли в нашей экономике».

По ее словам, сегодня очень приятно видеть, как председательство Азербайджана в СВМДА активно поддерживает голоса женщин в устойчивом развитии и принятии решений. Назвав важной инициативой создание Женского совета СВМДА, Лейла Алиева пожелала этой платформе успехов в воплощении конструктивных идей в реальные дела.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил, что международные и региональные организации являются важными партнерами в глобальных усилиях по расширению полномочий женщин. Генсек довел до внимания, что эти организации не могут оставаться в стороне от данного процесса. Многосторонние платформы, включая СВМДА, способствуют формированию норм, облегчают диалог и создают условия для обмена лучшими практиками между государствами-членами.

По словам Кайрата Сарыбая, СВМДА, ориентированное на укрепление доверия, экономический рост и сотрудничество, объединяет 28 государств Азии. Членство в нем представляет широкий простор с точки зрения экономического развития, охватывающего почти половину населения мира; демографических тенденций, культурной динамики и социальных структур. «Несмотря на заметный прогресс в Азии за последние десятилетия, женщины по-прежнему недостаточно представлены в политике, экономическом лидерстве, миростроительстве, обсуждениях по изменению климата, а также во многих процессах принятия решений. Это делает тему сегодняшней конференции еще более актуальной», - подчеркнул генсек.

На конференции также было представлено видеообращение исполнительного директора структуры «ООН-Женщины» Симы Сами Бахус, которая довела до внимания, что создание Женского совета СВМДА заслуживает высокой оценки. По ее словам, эта важная инициатива является значимым шагом на пути к тому, чтобы женщины заняли место в центре устойчивого развития. Исполнительный директор выразила уверенность в том, что данная платформа будет способствовать тому, чтобы голос женщин был услышан более отчетливо, расширению их участия в процессах принятия решений и укреплению регионального сотрудничества.

Отметим, что в рамках конференции будут обсуждаться темы «Женское предпринимательство в малом и среднем бизнесе: возможности искусственного интеллекта и цифровизации» и «Лидерство женщин в защите окружающей среды и укреплении устойчивости».

В продолжение конференции пройдет первое заседание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также ожидается официальное введение в действие мандата, направленного на координацию, диалог и обмен опытом между государствами-членами.