Халг Банк объявил итоги I квартала 2026 года

14 апреля 2026
Один из крупнейших частных банков страны, Халг Банк, обнародовал финансовые показатели за I квартал 2026 года.

По состоянию на конец отчетного периода активы Банка составили 3,021 млрд манатов. На указанную дату объем кредитного портфеля (включая другие финансовые институты) составил 1,880 млрд манатов, а объем депозитов увеличился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,075 млрд манатов.

По итогам I квартала 2026 года совокупный капитал Банка вырос на 6,1% по сравнению с концом аналогичного периода прошлого года и достиг 550,7 млн манатов, чистая прибыль составила 9,4 млн манатов.

