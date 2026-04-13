Выросли денежные переводы из Катара в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физическими лицами из Катара в Азербайджан составил 15,705 миллиона долларов США.

По данным, полученным Trend от Центрального банка Азербайджана, это на 3,2 миллиона долларов США, или на 25,5% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Согласно информации, в отчетном периоде доля Катара в общих денежных переводах из-за рубежа в Азербайджан составила 1,3%.

В 2024 году объем денежных переводов физическими лицами из Катара в Азербайджан составил 12,510 миллиона долларов США.

В целом, в 2025 году объем денежных переводов физическими лицами из Азербайджана в иностранные страны составил 505,139 миллиона долларов США, что на 21,6 миллиона долларов США, или на 4,1%, меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время, в отчетном периоде объем денежных переводов физическими лицами из иностранных стран в Азербайджан составил 1,177 миллиарда долларов США, что на 94,1 миллиона долларов США, или на 8,7%, больше по сравнению с показателем 2024 года.