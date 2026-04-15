Депутат Севиль Микаилова назначена на высокую должность в Межпарламентском союзе (ФОТО)

Политика Материалы 15 апреля 2026 10:39 (UTC +04:00)
Депутат Севиль Микаилова назначена на высокую должность в Межпарламентском союзе (ФОТО)

Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/- Депутат Милли Меджлиса Азербайджана и вице-президент Межпарламентского союза (IPU) Севиль Микаилова назначена на высокую должность в IPU, сообщает Trend.

Она была избрана председателем Комитета по гендерному сотрудничеству IPU.

Выборы в состав Комитета прошли накануне в рамках 152-й Ассамблеи IPU в Стамбуле. Комитет осуществляет надзор и выступает инициатором гендерных реформ в рамках организации по всему миру.

Напомним, что по поручению председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой депутат Севиль Микаилова принимает участие в 152-й Ассамблее IPU.

По итогам Ассамблеи будут приняты резолюции по чрезвычайному вопросу и по темам постоянных комитетов, включая роль парламентов в создании эффективных постконфликтных механизмов и восстановлении справедливого и устойчивого мира, а также в построении справедливой и устойчивой мировой экономики.

Ассамблея завершится принятием итогового документа по общей теме пленарных дебатов.

